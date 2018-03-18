Москва, 19 марта, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Визит американского представителя белого консервативного истеблишмента политика Стивена Бэннона в Европу можно расценивать как действие американского белого консервативного истеблишмента по наведению мостов со своими европейскими единомышленниками. Насколько важна эта поездка и что полезного может извлечь для себя Россия и опытов европейских национально-ориентированных консерваторов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Стивен Бэннон

Последнее время принято употреблять слово «популизм» в уничижительном смысле, но у него есть и другой: на русский это слово можно перевести и как «народничество», а ставка именно на этот смысл с каждым годом усиливает политическую опору европейских консерваторов. В этом смысле поездка Бэннона — это дружеский визит и участие в консолидации, особенно показательная в случае Италии, где этот американский политик отметился во время проведения недавних парламентских выборов.

Но и в Швейцарии, и во Франции, где Бэннон встречался с правыми консерваторами, его позиция выглядела не менее четкой: европейские националисты не должны смущаться навешиваемых на них ярлыков расистов или ксенофобов, понимать, что либеральные глобалисты, навешивая эти ярлыки, только расписываются в собственном ослаблении, а их национально-консервативные противники с каждым днем становятся всё сильнее.

Но есть ли у России достойные партнёры для европейских партий национально-консервативного толка?

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