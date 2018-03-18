Москва, 18 марта, 2018, 13:45 — ИА Регнум. По состоянию на 12 часов дня явка в Москве составила 15,36%. По данным информационного центра ЦИК, в Московской области эти показатели составили 18,26%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

Отметим, по сравнению с 2012 годом Москва заметно улучшила свои результаты. Так, по состоянию на 12 дня явка на президентских выборах 2012 года составляла 13,63%. Напротив, показатели Московской области остались практически на прежнем уровне — в 2012 году в это же время явка была 18,45%.

Более высокая явка наблюдается в Калужской области — 32,02% и Белгородской области — 28,92%. Явка в Тульской области составила 27,96%, Тверской области 20,44%, Нижегородской — 23,79%. В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области явка составила 16,24% и 20,82% соответственно.

Напомним, в Москве выборы президента России стартовали на 3624 избирательных участках. Видеокамеры установлены на 3413 из них (96%). В корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы входят 4834 волонтера. Они присутствуют во всех столичных УИК.