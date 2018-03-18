Нижний Новгород, 18 марта, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе к полудню лидерство по уровню явки удерживают Чувашия и Татария. Минимальная активность отмечена в Саратовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы «ГАС Выборы».

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На избирательном участке в Чебоксарах

Согласно предварительной информации, на 12:00 часов в Приволжском федеральном округе максимальную явку показала Чувашия, где проголосовало 42,32% избирателей. За ней следуют Татария с 38,47% голосами и Мордовия с явкой 37,92%.

Свыше 30% избирателей проголосовали также в Марий Эл, Пензенской, Кировской и Оренбургской областях.

Сменился аутсайдер. Если по итогам двух часов голосования на последнем месте в округе была Ульяновская область, то к полудню минимальную активность продемонстрировала Саратовская область — в данных регионах за четыре часа проголосовали соответственно 25,04% и 24,54% избирателей.

Явка в регионах Поволжья

Регион ПФОНа 10:00На 12:00
Чувашия18,18%42,32%
Татария15,98%38,47%
Мордовия14,95%37,92%
Марий Эл12,97%32,78%
Пензенская область11,91%32,5%
Кировская область11,55%31,04%
Самарская область10,17%28,81%
Оренбургская область10%30,72%
Башкирия10,26%29,68%
Удмуртия10,11%29,55%
Нижегородская область9,12%26,85%
Пермский край8,74%25,13%
Саратовская область7,23%24,52%
Ульяновская область7,07%25,04%