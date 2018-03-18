В Поволжье лидерство по явке удерживают республики, аутсайдер сменился
Нижний Новгород, 18 марта, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе к полудню лидерство по уровню явки удерживают Чувашия и Татария. Минимальная активность отмечена в Саратовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы «ГАС Выборы».
Согласно предварительной информации, на 12:00 часов в Приволжском федеральном округе максимальную явку показала Чувашия, где проголосовало 42,32% избирателей. За ней следуют Татария с 38,47% голосами и Мордовия с явкой 37,92%.
Свыше 30% избирателей проголосовали также в Марий Эл, Пензенской, Кировской и Оренбургской областях.
Сменился аутсайдер. Если по итогам двух часов голосования на последнем месте в округе была Ульяновская область, то к полудню минимальную активность продемонстрировала Саратовская область — в данных регионах за четыре часа проголосовали соответственно 25,04% и 24,54% избирателей.
Явка в регионах Поволжья
|Регион ПФО
|На 10:00
|На 12:00
|Чувашия
|18,18%
|42,32%
|Татария
|15,98%
|38,47%
|Мордовия
|14,95%
|37,92%
|Марий Эл
|12,97%
|32,78%
|Пензенская область
|11,91%
|32,5%
|Кировская область
|11,55%
|31,04%
|Самарская область
|10,17%
|28,81%
|Оренбургская область
|10%
|30,72%
|Башкирия
|10,26%
|29,68%
|Удмуртия
|10,11%
|29,55%
|Нижегородская область
|9,12%
|26,85%
|Пермский край
|8,74%
|25,13%
|Саратовская область
|7,23%
|24,52%
|Ульяновская область
|7,07%
|25,04%