Москва, 18 марта, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверила, как соблюдаются избирательные права пациентов и сотрудников ГКБ №1 им. Пирогова в Москве. Об этом сообщается 18 марта в её официальном Instagram.

Марина Каширская ИА REGNUM Избирательный бюллетень

В результате проверки Татьяна Москалькова убедилась, что «всё проходит очень организованно, спокойно».

«Региональные омбудсмены в составе мониторинговых групп также лично проводят проверки, как осуществляется кампания. Работает горячая линия, целый мониторинговый штаб и мобильная группа», — пишет она.

Также Москалькова сообщила, что сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного находятся на рабочих местах для того, чтобы иметь возможность «оперативно отреагировать на нарушения прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев принял участие в выборах главы государства. Глава правительства отдал свой голос на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве.

Дмитрий Медведев пришел на выборы со своей супругой Светланой Медведевой.

Добавим, действующий президент России, а также кандидат на пост главы государства самовыдвиженец Владимир Путин 18 марта проголосовал на президентских выборах. По традиции, Путин голосует на избирательном участке в Российской академии наук (РАН). Отметим, именно здесь он отдал свой голос во время прошлых президентских выборов 2012 года.