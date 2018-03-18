Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В Ростовской области на избирательные участки пришли уже более 812 тыс. человек. Это более 25% от общего числа избирателей в регионе. Данные на 12:00 сообщили ИА REGNUM в региональном Избиркоме 18 марта.

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По сравнению с выборами президента РФ явка превышает показатель 2012 года почти на 4%. Тогда к полудню явка избирателей составила 21,19%.

Напомним, высокую явку в регионе отметили ранее донской губернатор Василий Голубев и председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

За ходом голосования наблюдают около 15 тыс. человек. Впервые в этом году право наблюдения получили члены Общественной палаты — около 3,5 человек. Все они прошли обучение.

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Губернатор Ростовской области сделал свой выбор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на Дону открылись 2 тыс. 627 избирательных участков. Более 3 млн 239 тыс. человек на Дону имеют право голоса. Для 45,5 тыс. голосование проходит впервые в жизни. На 135 избирательных участках в Ростовской области есть комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 29 участков в Таганроге оснащены комплексами электронного голосования (КЭГ). В муниципалитетах работают камеры видеонаблюдения с трансляцией в интернете.

Избирательные участки закроются ровно в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.

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