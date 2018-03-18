Нижний Новгород, 18 марта, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В Поволжье за два часа минимальная активность избирателей отмечена в Ульяновской области, максимальная — в Чувашии. Об этом свидетельствуют данные системы «ГАС Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Голосование в Чувашии

Согласно предварительной информации, на 10:00 часов в Приволжском федеральном округе наибольшая явка зарегистрирована в Чувашии — 18,18%.Это значительно выше, чем было в республике на аналогичное время на прошлых президентских выборах: в 2012 году за два часа проголосовали 11,23% избирателей, в 2008 году — 11,26%.

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На втором месте — Татария, где к 10:00 часам свой выбор сделали 15,98% избирателей. Напомним, ранее федеральные эксперты отнесли Татарию и Чувашию к группе регионов, где прогнозируется максимальная явка — соответственно 82% и 78%.

В тройке лидеров также Мордовия (14,95%). За ней следуют Марий Эл (12,97%), Пензенская область (11,91%) и Кировская область (11,55%). Менее 10% проголосовали в четырёх регионах — Нижегородской области, Прикамье, Саратовской и Ульяновской областях.

Аутсайдером в Поволжье является Ульяновская область, где за два часа на избирательные участки пришли 7,07% избирателей. Но это выше, чем было в регионе в прошлые президентские выборы: в 2012 и 2008 годах к 10:00 выбор сделали соответственно 6,09% и 6,97% избирателей.

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Явка в регионах Поволжья