Москва, 18 марта, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Москве на выборах президента Российской Федерации проходит голосование на 3624 избирательных участках столицы. Видеокамеры установлены на 3413 из них, это 96% от общего числа УИК, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По состоянию на 10 утра явка в Москве составила 5,98%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

«В этом году есть нововведение — это корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы. В него подали заявки 4834 наблюдателя. Они будут дежурить на каждом избирательном участке города. 20 волонтеров будут принимать сообщения представителей Корпуса наблюдателей в Call-центре. На сегодняшний день при Общественном штабе по наблюдению за выборами Президента России в городе Москве аккредитовано более 300 представителей прессы», — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Всего проголосовать в Москве смогут 7 млн избирателей. На каждом участке зарегистрировано около 3 тыс. жителей. В 6 и 7 утра около 15 участков Москвы и Московской области приняли досрочное голосование.

Добавим, полный перечень участков для голосования представлен на сайте правительства Москвы. Все УИКи оборудованы пунктами питания и обогрева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, воспользовавшись возможностью выбора места голосования, в Москву для голосования «вписались» около 637 тыс. человек. При этом «выписались» из города 250 тыс. избирателей.