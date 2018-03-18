Магадан, 18 марта, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В 20:00 по местному времени (12:00 по мск) на Колыме завершилось голосование на выборах президента РФ. В регионе закрылись все 87 постоянных избирательных участков и один временный, избирательные комиссии начали подсчитывать голоса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

49gov.ru Голосование в Магаданской области

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18 марта Магаданская область продемонстрировала высокую явку на выборах. На участки к 18:00 по местному времени (10:00 мск) пришли 65,72% избирателей, на 12,8% больше, чем в 2012 году. За два часа до закрытия участков проголосовали 67 тыс. 623 избирателя.

Самая высокая явка — в Среднеканском (80,42%), Сусуманском (80,49%), Северо-Эвенском (78,73%) и Ягодининском (68,73%) городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ Колыма показала рекордный рост явки по сравнению с выборами 2012 года уже в 15:00 по местному времени (7:00 по мск). Тогда разница в количестве посетивших участки составляла 13,81%.