Псков, 18 марта, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Пскове на избирательный участок в Городском культурном центре пришёл проголосовать мужчина в историческом костюме стрельца. «Паспорт у стрельца был с собой, поэтому член избирательной комиссии выдала ему бюллетень», — сообщает «Псковская правда».

Иван Петров, «Псковская правда» Стрелец на избирательном участке в Пскове

Очевидцы сообщают, что члены участковой избирательной комиссии и жители Пскова, голосовавшие на этом же участке, с большим любопытством отреагировали на появление такого избирателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Пскове пройдёт ряд праздничных мероприятий, приуроченных к четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В городе состоится митинг-концерт, работают ярмарки выходного дня.

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Напомним, голосование по выборам президента России в Псковской области проводится с 8 утра на 638 избирательных участках.