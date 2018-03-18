Москва, 18 марта, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В России создана беспрецедентная по уровню прозрачности система наблюдения за ходом голосования на выборах президента РФ, сообщила 18 марта глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, ожидается, что на выборах будет голосовать подавляющее большинство избирателей — не менее 80−90 млн человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке

Кроме того, она уточнила, что используемая теперь технология QR-кодирования уникальна и позволяет в автоматическом режиме проверять «соблюдение контрольных соотношений».

«Существенно возрастает скорость ввода протоколов, — пояснила Памфилова. — Любой гражданин может увидеть процесс ввода протоколов в систему ГАС-выборы. В каждой территориальной комиссии группа контроля из представителей разных партий».

Также Памфилова отметила, что на сегодняшний день по сравнению с прошлыми выборами президента (2012 года) в 2,5 раза увеличилось число электронных устройств для подсчёта голосов избирателей на выборах — так называемых КОИБов.

«Этим решением мы поставили в тупик многих наших критиков, которые требовали, чтобы для обеспечения прозрачности повсеместно установить КОИБ, — рассказала глава ЦИК. — Как только мы увеличили в каждом районном количество КОИБ, эти же люди теперь пишут нам о необходимости ручного пересчёта».

При этом она подчеркнула, что ручной пересчёт, «когда возникают обоснованные проблемы», не исключён.

«Никаких спекуляций по этому поводу быть не может», — заверила Памфилова.

Кроме того, председатель ЦИК подчеркнула, что с 18 декабря впервые в начале избирательной кампании был запущен информационный многоканальный справочный центр, который успешно совмещает технические новшества и труд специалистов операторов.

«За это время к нам обратилось 1 млн человек, — рассказала Памфилова. — 16 марта мы преодолели такой рубеж. Свыше 200 тыс. звонков обработали наши операторы. Люди, в частности, просили объяснить те или иные аспекты механизма «Мобильный избиратель».

Напомним, что 18 марта 2018 года в России проходят выборы президента России. Действующий глава государства проголосовал на президентских выборах в здании Российской академии наук. Ранее на выборах уже проголосовали глава ЦИК Элла Памфилова и спикер Госдумы Вячеслав Володин. К настоящему времени открылись все избирательные участки страны.

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