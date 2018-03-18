Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Петербурге на 10:00 явка избирателей на президентских выборах составила 4,66% от общего числа внесенных в списки для голосования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава горизбиркома Виктор Панкевич.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на одном из участков в центре Петербурга

Заметим, это почти вдвое больше, чем показатель на 10:00 на предыдущих президентских выборах 2012 года. Тогда к этому сроку на участки пришли лишь 2,51% избирателей. Добавим, на парламентских выборах 2016 года к 10:00 в Петербурге проголосовали всего 1,6% избирателей.

В абсолютных цифрах к 10:00 в Петербурге проголосовали 164 242 гражданина.

Всего в городе зарегистрировано более 3 млн 519 тыс. избирателей. Открыто 1880 избирательных участков. В Петербурге 395 тыс. человек подали заявления о голосовании по месту нахождения.