Москва, 18 марта, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Все избирательные участки в Москве открылись вовремя. О прибытии на участки сообщили 94% наблюдателей. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в городе Москве, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

«Все избирательные участки в Москве открылись вовремя. О прибытии на участки нам сообщили 94% наблюдателей. Остальных обзваниваем. Четырёх наблюдателей не пускали в помещения УИК, но трех из них уже впустили. Также мы помогаем попасть на участки наблюдателям от кандидатов в президенты. Поэтому практически все наблюдатели, которые планировали быть сегодня на избирательных участках, сейчас там находятся и наблюдают за ходом голосования», — заявил он.

Как, в свою очередь, заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в городе Москве, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, к данному моменту все технические неполадки на московских избирательных участках устранены.

«Работа участковых избирательных комиссий началась. По информации видеоцентра Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в городе Москве, на трёх участках столицы утром были выявлены технические недочеты. Где-то не попадали в зону обзора видеокамеры столы выдачи бюллетеней, где-то ящики для голосования. В данный момент все эти неполадки устранены», — отметил он.

Под особый контроль взята работа столичного избирательного участка №145. Как сообщил Алексей Венедиктов, туда выехала мобильная группа Общественного штаба.

«Там образовалась огромная очередь. На этот участок не смогла попасть председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, которая должна была там проголосовать. На данный участок прикрепилось около 290 избирателей. Мы взяли эту ситуацию под особый контроль», — пояснил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве открылись свыше 3,6 тыс. избирательных участков. Ещё 15 участков в Москве и области начали работу досрочно.