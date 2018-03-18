Москва, 18 марта, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Кампания по повышению доверия к выборам дала свой результат, о чем свидетельствуют показатели явки, считает президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

«Кампания по повышению доверия к выборам дала свой результат. Также среди факторов, влияющих на более высокую явку, можно назвать разнообразный состав кандидатов, представляющих весь политический спектр, и внешнеполитическую мобилизацию (голосование на выборах как протест против давления на Россию извне).

В России 18 марта проходят выборы президента. К настоящему времени открылись все избирательные участки страны.

Явка на президентских выборах на востоке России, где избирательные участки открылись первыми, уже в ряде регионов превышает 50%.

Так, к 15:00 по местному времени уже проголосовали 54,69% избирателей Магаданской области, 54,09% Камчатского края и 67,40% избирателей Чукотки.