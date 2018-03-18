Новосибирск, 18 марта, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах президента России. На избирательном участке №2001 в лицее №12 врио главы региона побывал в 9:30 утра (время местное). Он также сфотографировался с участниками конкурса #селфичеллендж2018.

Анатолий Локоть Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на избирательном участке

Instagram Скриншот

«Как в детстве, настроение праздничное. Я ходил с родителями на выборы. Здесь то же самое — папы и мамы приходят с детьми. Настроение не чувства выполненного долга, а настоящего праздника. Я принял участие в голосовании за президента РФ и за общественные места по благоустройству в рамках проекта «Комфортная городская среда», проголосовал за благоустройство сквера Славы. Ни одних выборов на территории РФ я не пропускал», — цитируют Травникова «Все новости Новосибирской области».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также уже проголосовал на выборах президента РФ. Об этом градоначальник рассказал на своей станице в Facebook и даже поделился фотографией.

Анатолий Локоть Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на избирательном участке

«От нашего выбора зависит будущее страны и Новосибирска. Призываю всех прийти на избирательные участки и выполнить гражданский долг», — написал Локоть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Новосибирска сделал предложение руки и сердца прямо на избирательном участке.

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Отметим, что явка избирателей Новосибирской области на выборах президента в 2000 году составила 65,26%, в 2004 году — 60,30%, в 2008 году — 65,25%, в 2012 году — 63,26%.