Москва, 18 марта, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Власти Украины получили от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обращение с призывом обеспечить права граждан России при голосовании на президентских выборах 18 марта. Об этом заявил 17 марта член Центризбиркома РФ (ЦИК) Василий Лихачёв.

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

По его словам, такое обращение киевским властям было направлено из штаб-квартиры ОБСЕ в Вене.

«Сегодня представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан России при голосовании 18 марта были направлены киевским властям», — заявил Лихачёв.

Ранее в МИД РФ назвали «беспрецедентным» отказ МВД Украины в допуске российских граждан в диппредставительства в день выборов президента 18 марта. Дипломаты считают, что такое препятствование волеизъявлению людей является нарушением международных норм, в том числе положений Конвенции о защите прав человека от 1950 года.

Также в МИД России подчеркнули, что угрозы со стороны Киева не пустить граждан России на выборы президента показывают уровень цивилизованности украинской политики и ее беспомощность и озлобленность по отношению к Москве.

По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинские власти своими действиями нарушают сразу несколько базовых международных документов, как то: Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Итоговый документ венской встречи СБСЕ 1989 года, Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года, Парижскую Хартию для новой Европы 1990 года, Документ московского совещания СБСЕ 1991 года.

Напомним, 16 марта было опубликовано заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что на участки для голосования, в том числе в диппредставительствах РФ, не будут допускаться граждане России за исключением тех, кто имеет дипломатический статус.

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Добавим, ранее Олег Тягнибок, лидер объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что члены его праворадикальной националистической организации собираются «дать отпор московитам и их пятой колонне во власти и показать позицию нации».

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