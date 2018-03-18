Екатеринбург, 18 марта, 2018, 06:46 — ИА Регнум. В Свердловской области граждане активно голосуют на выборах президента России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gubernator96.ru Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывает граждан принять участие в выборах

До первой «контрольной точки» — 10:00 по местному времени — здесь ещё больше часа. Но уже сейчас можно предположить, что явка на этот час будет вполне весомой. Возле избирательных участков, как и в помещениях комиссий, многолюдно. Среди первых проголосовавших есть и те, кому ко дню выборов исполнилось 18 лет. Они реализуют своё избирательное право впервые.

Граждане спешат проголосовать за будущее страны. Они осознают, что от выбора каждого из них зависит то, каким путём будет идти Россия.

Напомним, всего в Свердловской области открылся 2541 избирательный участок. Из них порядка 40 — временные, они расположены в следственных изоляторах, больницах и т.д.

Добавим, сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента. Всего на этот пост претендуют восемь человек.