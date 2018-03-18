Новосибирск, 18 марта, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Жительница Новосибирска получила предложение руки и сердца прямо на избирательном участке. О таком важном событии девушка рассказала в своём Instagram. «На безымянный палец упало предложение» — подписала Анастасия Глазунова фотографию с хэштегом #селфичеллендж2018.

Instagram Скриншот

«Каждый день — выбор! Куда пойти, что надеть, как ответить, сколько подождать и т.д. Мы строим и выбираем настоящее и будущее сами! Сегодня выбираем президента, завтра — настроение для новой недели. Прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да ещё и «жениха» отыскать? Легко! (Ведь это мой выбор!)«, — поделилась она впечатлениями.

Отметим, что в Новосибирской области сегодня, 18 марта, стартовал конкурс «Селфичеллендж2018». Для участия необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать, сделать селфи и выложить в социальные сети с хэштегом #селфичеллендж2018. Авторам самых креативных фото обещают iPhone 8, iPad, гироскутеры, PlayStation, Apple Watch и экшн-видеокамеры GoPro. Выкладывать селфи можно до 20 марта, но голосование начнётся уже с 18 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 8:00 часов утра (время местное) в Новосибирской области открылось 2029 избирательных участков, 598 из них в городе Новосибирске.