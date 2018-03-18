Магадан, 18 марта, 2018, 05:49 — ИА Регнум. На Колыме в выборах президента РФ 18 марта приняли участие уже 101 743 жителя региона. Активность избирателей в Магаданской области столь высока, что на некоторых участках людям приходится стоять в очередях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

49gov.ru Голосование в Магаданской области

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По данным на 12:00 по местному времени (4:00 по мск) свой выбор уже сделали 27,66% избирателей — почти на 9% больше, чем в 2012 году, когда явка на это же время составляла 18,57%.

Активнее всего в выборах участвуют в Северо-Эвенском и Тенькинском округах, где участки посетили уже 58,71% и 48,76% избирателей соответственно.

По словам председателя избирательной комиссии Колымы Николая Жукова, активность жителей региона на выборах высокая и не снижается. Те, кто не смог прийти на участки, звонят и просят посетить их на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, жители регионов Дальнего Востока на сегодняшних президентских выборах голосуют активнее, чем на предыдущих. В Якутии явка на 10:00 по местному времени сегодня выше, чем на выборах в 2012 году, на 3,6%, в Магаданской области — на 4,5%, в Амурской — на 3,26%.