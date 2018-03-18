Южно-Сахалинск, 18 марта, 2018, 03:04 — ИА Регнум. По данным избирательной комиссии Сахалинской области, на 10 часов утра явка избирателей в единственном островном регионе России на выборах президента РФ составила 12,1%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru У избирательного участка на Сахалине

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Явка на 10:00 сегодня, 18 марта 2018 года, почти в два раза превышает явку на выборах президента в 2012 году. Тогда к 10 утра на избирательные участки пришли только 6,64% избирателей островного региона.

Региональный представитель Открытого альянса наблюдателей Национального общественного мониторинга Александр Гаранин сообщает, что выборы на Сахалине и Курилах проходят спокойно:

«Мы не фиксируем на данным момент никаких нарушений, голосование проходит в штатном режиме, люди идут на избирательные участки, людей много, особенно много молодежи», — сообщил Александр Гаранин корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в островном регионе зарегистрировано 369 978 избирателей. Досрочно на участки раньше всех пришли шахтеры Солнцевского угольного разреза, они проголосовали в 6 утра, за ними, в 7 утра, проголосовали рабочие южно-сахалинского завода им. Федотова, дорожники и транспортники.