Киев, 17 марта, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Вопрос вступления Украины в состав Евросоюза может решиться в течение нескольких лет, а не десятилетий. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke. Часть интервью обнародовала пресс-служба главы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Я абсолютно уверен, что Украину примут в ЕС, — заявил Порошенко. — И это будет вопросом лет, а не десятилетий».

Глава Украины также добавил, что вряд ли какая другая страна «проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона «О национальной безопасности Украины», в котором в числе фундаментальных национальных интересов наряду с государственным суверенитетом и территориальной целостностью страны названо обретение членства в ЕС и НАТО.

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