Псков, 17 марта, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Новым порядком голосования на выборах президента РФ — по месту нахождения, а не по месту регистрации — воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, эта цифра не включает тех, кто использовал для подачи заявления интернет-портал госуслуг.

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

Сегодня, 17 марта, приём заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения завершился в участковых избирательные комиссиях Псковской области. Ранее, до 12 марта, соответствующие заявления избиратели могли подать через пункты приёма заявлений, организованных в территориальных избирательных комиссия региона и в Многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ).

Напомним, что 18 марта 2018 года в Псковской области откроются 638 избирательных участков. В списках избирателей — 539,7 тыс. человек.

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