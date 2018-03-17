Берлин, 17 марта, 2018, 19:22 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «ВВК Арена» в рамках 27-го тура Бундеслиги 2017/18 был разыгран матч между командами «Аугсбург» и «Вердер». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В самом начале матча алжирский форвард Исхак Бельфодил открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 1:0. Ассист на свой счет записал Флориан Кайнц. Через 35 минут Бельфодил оформил дубль, добив мяч в пустые ворота — 0:2. На экваторе второго тайма Рани Хедира сократил отставание в счете — 1:2. В роли ассистента выступил Филипп Макс. В конце матча Макс Крузе вновь удвоил разрыв в счете — 1:3. Бельфодил записал ассист на свой счет.

Статистика матча («Аугсбург"/"Вердер»)

Удары 14/17

Удары в створ 6/12

Владение 52%/48%

Фолы 13/13

Набрав 33 очка «Вердер» максимально приблизился к «Аугсбургу», который с 35-ю баллами идет на 10-й позиции.

Составы на матч:

«Аугсбург»: Хитц, Шмид, Качар, Макс, Хинтереггер, Хедира, Байер, Джачхоль, Ричтер, Каюби, Грегоритш.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Селассие, Делейни, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде, Кайнц, Грузе, Бельфодил.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Предупреждения: Качар — 38, Павленка — 71, Каюби — 80.

Голы: Бельфодил 5 — 0:1, Бельфодил 40 — 0:2, Хедира 63 — 1:2, Крузе 82 — 1:3.