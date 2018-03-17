Берлин, 17 марта, 2018, 19:22 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Коммерцбанк-Арена» в рамках 27-го тура Бундеслиги 2017/18 был разыгран матч между командами «Айнтрахт» и «Майнц-05». Матч завершился крупной победой хозяев со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча ганский атакующий полузащитник Кевин-Принс Боатенг открыл счет точным ударом слета в ближний нижний угол — 1:0. Через 17 минут Лука Йович удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Анте Ребича — 2:0. На 41-й минуте Ребич довел счет до разгромного ударом из-за пределов штрафной площади — 3:0.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Майнц-05»)

Удары 12/11

Удары в створ 5/2

Владение 55%/45%

Фолы 9/11

Набрав 45 очков «Айнтрахт» поднялся на 4-ю строчку. «Майнц-05» с 25-ю очками остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Градецки, Фалетт, Эбрахам, Хасебе, Де Гузман, Виллемс, Боатенг, да Кошта, Вульф, Ребич, Йович.

«Майнц-05»: Мюллер, Балогун, Диалло, Бросински, Онисиво, Гбамен, де Йонг, Максим, Сердар, Куайсон, Уджа.

Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.

Предупреждения: Озтунали — 80.

Голы: Боатенг 6 — 1:0, Йович 23 — 2:0, Ребич 41 — 3:0.