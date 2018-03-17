Москва, 17 марта, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Принуждение подчиненных сотрудников больниц и находящихся в стационаре пациентов к написанию заявлений о включении в список избирателей и к участию в голосовании является противоправным и недопустимым. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Такие действия должны немедленно пресекаться, — говорится в сообщении. — В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности».

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения напомнили, что участие в выборах является конституционным правом гражданина РФ, реализуется каждым избирателем добровольно, лично, на основе свободы выбора при тайном голосовании.

Отметим, что Московская городская избирательная комиссия также обнародовала письмо с данными предупреждениями.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о принуждении пациенток родильных домов Москвы к голосованию на президентских выборах-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в РФ пройдут президентские выборы. На высший руководящий пост страны претендуют 8 человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).