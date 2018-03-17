Бишкек, 17 марта, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Объем товарооборота между Киргизией и Китаем по итогам 2017 года достиг $1 млрд 591 млн (свыше 90,7 млрд рублей) и в сравнении с 2016 годом увеличился на 3,2%. Об этом посол КНР в Бишкеке Сяо Цинхуазаявил на пресс-конференции 16 марта.

Флаг Китая

По его словам, в этот период Китай импортировал в Киргизию товаров на $1 млрд 493,5 млн (более 85,1 млрд рублей), в то же время экспорт киргизстанской продукции в КНР вырос 21,7% и составил $97,5 млн (около 5,6 млрд рублей).

Также китайский дипломат сообщил, что с 1995 по 2017 год Китай предоставил правительству Киргизии кредитов на общую сумму в $2 млрд 60 млн (около 117,5 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года составил $6 млрд 272 млн (357,6 млрд рублей) и вырос в сравнении с 2016 годом на 12,5%. Рост экспорта в этот период достиг 13,8%, а импорта — на 12%.

Отметим также, что внешний долг Киргизии сейчас составляет 283,1 млрд сомов (более 235,9 млрд рублей). Из них по кредитам, полученным в Экспортно-импортным банке Китая — $1 млрд 711 млн (около 97,6 млрд рублей) или 41,3% от общей суммы внешнего долга страны.