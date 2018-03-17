Москва, 17 марта, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Госдуме видят комизм в заявлении президента Украины Петра Порошенко и советуют главе государства припасти сальца, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко.

Порошенко ранее заявил о готовности Украины «дать отпор» в случае «нападения» России. По его словам, для каждого, кто придет в страну «с мечом», припасены девять граммов свинца.

«Очень комично выглядит заявление господина Порошенко. Мало того, что несёт откровенный бред, так ещё с каким апломбом. Сколько же можно дурачить и смешить свой народ. Такое ощущение, что для него нет разницы между свинцом и сальцом, поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России», — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Пусть лучше Порошенко припасет себе сальца, на тот день, когда украинскому народу надоест терпеть издевательства и ему придется отвечать за все совершенные им преступления», — добавила парламентарий.