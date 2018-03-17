Лондон, 17 марта, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В Великобритании после 18 марта соберется Национальный совет по безопасности Соединённого королевства, на котором будут обсуждаться «дальнейшие шаги» после объявления Россией ответных мер в отношении Великобритании. Соответствующее заявление распространила сегодня, 17 марта, пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

В заявлении британского МИД сказано, что Лондон предвидел жесткий ответ России и теперь проработает дальнейшие шаги.

«В свете прежнего поведения России, мы предвидели подобный ответ, и Национальный совет по безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», — сказано в сообщении Форин-офиса.

Напомним, в начале марта британские власти развернули мощную информационно-политическую атаку на Россию. В английском городе Солсбери 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Генштаба ВС России Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку и его дочь Юлия.

Практически сразу британские власти заявили, что за отравлением стоит Россия, но не предоставили никаких доказательств. Тем не менее власти Великобритании заявили, что в связи с инцидентом в Солсбери высылают 23 российских дипломата.

В ответ на это официальная Москва сегодня заявила, что из России будут высланы 23 британских дипломата, будет закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, а также полностью свернута работа организации «Британский совет», которая является подразделением министерства иностранных дел Великобритании и под прикрытием которой работает британская разведка МИ-6.