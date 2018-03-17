Ванино, Хабаровский край, 17 марта, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Новый свободный порт России Ванино в очередной раз остался без водоснабжения и электричества. Такая ситуация повторяется постоянно в течение длительного времени и никак не решается до сих пор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Ромашов Герман Викторович Порт Ванино

Часть населённого пункта Ванино периодически отключается от электроснабжения по утрам — так, что жители не могут по утрам приготовить себе еду. Сегодня под впечатлением от новых событий жители вышли на улицу и громко требуют вмешательства властей. На их звонки с просьбой о помощи в Единую диспетчерскую Хабаровского края звучит короткий стандартный ответ: «Мы знаем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ванино ветхие электросети и водопровод. Заходящие в порт суда просят запасаться водой по ночам, иначе в дневное время без водоснабжения может остаться все население порто-франко. Помимо этого, на побережье Татарского пролива остро стоит проблема отсутствия современных полигонов ТБО. Дальневосточная железная дорога не справляется с потребностями уже существующих грузопотоков, автомобильную дорогу, связывающую Свободный порт с краевой столицей, строят уже второй десяток лет.