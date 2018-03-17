Москва, 17 марта, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Россия обеспокоена угрозами украинских националистов в адрес российских граждан, которые собираются исполнить 18 марта исполнить свой гражданский долг. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с международными наблюдателями на выборах президента Российской Федерации.

Kodru Константин Иосифович Косачёв — 2-й руководитель Федерального агентства по делам СНГ

«Два прискорбных примера — это Украина и Грузия, где идёт противодействие организации голосования», — заявил Косачев.

Несмотря на то, что ранее Москва получала официальные заверения от министерства иностранных дел Украины, что голосование будет организовано на территории страны в соответствии с её международными обязательствами, 16 марта появилось заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что на участки для голосования, в том числе в российских дипломатических представительствах, посольских и консульских учреждениях не будут допускаться граждане России за исключением тех, кто имеет дипломатический статус — практически все граждане России.

«Это совершенно точно нарушение всех возможных международных обязательств Украины и связанных с Декларацией прав человека ООН, Венской конвенции о дипломатических сношениях и многих других документов. Эта ситуация вызывает большую озабоченность, и мы понимаем, что возможны провокации, возможны прямые угрозы безопасности и здоровью, жизни наших граждан», — заявил Косачев.

Со стороны ряда националистических структур на Украине такие угрозы высказывались совершенно открыто, а власти Украины никак на это не реагируют, подчеркнул Косачев и пообещал, что в Москве будут самым внимательным образом следить за происходящим.

«Будем надеяться, что хотя бы украинских националистов власти смогут сдержать, потому что есть много угроз физической расправы со стороны украинских националистических организаций в адрес граждан России, которые завтра соберутся исполнить свой гражданский долг», — подчеркнул сенатор.

По данным МИД РФ, порядка 2 млн российских граждан состоят на учёте за рубежом. В 2012 году явка за рубежом на выборы составила 25%. 17 марта для российских избирателей за рубежом откроются 385 избирательных участков в 145 иностранных государствах, что составляет также рекордное число за историю современной России.