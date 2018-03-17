Москва, 17 марта, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Рекордное число международных наблюдателей на президентских выборах 18 марта 2018 года свидетельствует о большом международном интересе к выборам президента РФ, и не в меньшей степени — абсолютную открытость избирательного процесса в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с международными наблюдателями на выборах президента Российской Федерации.

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«Предыдущий рекорд на одном из прежних избирательных циклов составлял чуть более тысячи международных наблюдателей. (Сейчас) эта цифра оказалась выше в полтора раза», — заявил Косачев.

В частности, по приглашению от Федерального собрания прибыло, уже находятся, зарегистрированы и получило аккредитацию Избирательной комиссии более 500 иностранных наблюдателей из 65 стран, а общее число международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации превысило 1500 человек, что является абсолютным рекордом в истории международного наблюдения за выборами президента Российской Федерации.

«С одной стороны это подтверждает большой международный интерес к выборам президента Российской Федерации, и не в меньшей степени — абсолютную открытость российской стороны, Центральной избирательной комиссии, которая в первую очередь отвечает за организацию этих выборов, к тому чтобы представительство было максимально широким и открытым», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что на выборах 2018 года ожидается высокая явка — по разным оценкам, она окажется в диапазоне от 60 до 75%.

«Любая явка будет, безусловно, соответствовать нынешнему законодательству и никоим образом не будет создавать вопросов с точки зрения легитимности избирательного процесса», — заявил Косачев.

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента страны. Проголосовать в день выборов граждане России смогут с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. На выборах 2018 года гражданам не понадобится получать открепительные удостоверения для голосования на других участках. Кроме того, на выборах будет обеспечена видеотрансляция с избирательных участков в режиме реального времени по интернету.