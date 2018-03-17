Петропавловск-Камчатский, 17 марта, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Первыми в России начали голосовать на выборах президента страны жители самых восточных регионов. Сегодня, 18 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск, 17 марта) избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kamchatka_krai.izbirkom.ru Избирательный участок. Камчатка

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На Камчатке число избирателей составляет 238 938. Большая их часть проживает в региональной столице Петропавловске-Камчатском — 133 875 человек. 18 марта в регионе открылись для голосования на выборах президента РФ все 194 избирательных участков.

На Камчатке досрочно проголосовали на выборах президента РФ 5152 избирателя на участках, организованных на судах в море. Явка составила 99,06%.

На Чукотке, по данным регионального избиркома, на 1 января 2018 года зарегистрировано 33 208 избирателей. Большинство из них проживает в региональной столице — в Анадыре числятся 9171 избиратель. Наибольшее количество избирателей в Чукотском автономном округе было зарегистрировано по состоянию на 12 декабря 1993 года — 75 736 человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в избирательной комиссии Чукотского автономного округа, досрочно на выборах президента РФ в регионе проголосовали 2527 избирателей.

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Напомним, явка избирателей на выборах президента РФ в 2008 на Камчатке составила 59%, в 2012 — 57,04%. Значительно активнее на выборах президента голосует население Чукотки. Так, в 2008 году явка в регионе составила 88,4%, в 2012 году — 81,56%.