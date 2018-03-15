Выборы президента РФ-2018: «Камчатка! Голосуем первыми!»

Петропавловск-Камчатский, , 05:13 — REGNUM На полуострове Камчатский остался один день для досрочного голосования, которое завершится 16 марта. Председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина рассказала о промежуточных результатах выборов президента РФ в регионе, где начинается Россия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Правом досрочного голосования воспользовался уже 6 521 житель Камчатского края. На 117 из 121 морских избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, уже проголосовали 5 032 избирателя. Еще 1489 избирателей находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях также приняли участие в выборах президента. Члены избирательной комиссии с использованием авиатранспорта и высокопроходимой техники посетили 68 точек, где голосовали наши оленеводы, сотрудники гидрометеослужб, смотрители маяков, военнослужащие, находящиеся на пограничных заставах, геологи и золотодобытчики. Таким образом, в досрочном голосовании приняли участие 2,7% избирателей от общего количества избирателей включенных в список для голосования», — сообщила Инга Иринина.

На избирательную кампанию в крае затрачен 91 млн рублей, изготовлено 240 тысяч 303 избирательных бюллетеня. В территориальные и участковые избирательные комиссии в труднодоступных и отдаленных местностях избирательные бюллетени уже доставлены. С 16 марта начнется их доставка на участки в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске.

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На 37 участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Такие машины размещены на самых крупных избирательных участках, где традиционно большая активность.

Профсоюзы Камчатки выступили с инициативой «Камчатка! Голосуем первыми!». Авторы считают, что лозунг станет символом общественной активности и гражданской ответственности камчатцев в поддержку выборов. Именно Камчатка начинает первой в РФ голосовать на выборах президента. Когда здесь откроются избирательные участки в 8:00 по местному времени 18 марта, в Москве будет 23:00 еще 17 марта.

В день выборов, 18 марта с 8:00 до 20:00 краевой избирком организует социологический опрос граждан после голосования (exit-poll). Экзитпол проведут на выходе из избирательных участков №11, 35, 40, 48, 60, 63, 66 и 67 (в Петропавловске-Камчатском), а также №102 и 107 (в городе Елизово).

Напомним, в 2008 году явка на выборах президента РФ на Камчатке была 59%, за кандидата Дмитрия Медведева отдали избиратели 69,39% голосов. В 2012 году явка составила — 57,04%, кандидат Владимир Путин набрал 59,84%.