Москва, 17 марта, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Угрозы со стороны Киева о том, что российских граждан на Украине не допустят до голосования в день выборов президента РФ, показывают уровень цивилизованности украинской политики и ее беспомощность и озлобленность по отношению к России, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Комментируя заявление украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что 18 марта 2018 года граждане России не смогут проголосовать в российских дипучреждениях на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, пресс-служба отметила: представлению о цивилизованных странах такая политика никак не соответствует.

В МИД подчеркнули, что такой антроссийский шаг противоречат как Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, так и международным правозащитным нормам. Киев своими действиями нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

«Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине».

Якобы проявляя заботу о безопасности дипломатических и консульских учреждений России на своей территории, украинские власти лицемерят. Со своей стороны Россия никогда «не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины».

Антироссийские действия украинских властей целенаправленно портят отношения с Россией. Киев позволяет себе вмешиваться во внутренние дела России.

В российском ведомстве призвали ООН и ОБСЕ выразить свое отношение к этому беспрецедентному нарушению.

Напомним, 16 марта Аваков заявил:

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах…»

«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут», — написал он в Facebook.

Ранее Олег Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что украинские националисты собираются «дать отпор московитам и их пятой колонне во власти и показать позицию нации».

Мир, по его словам, должен узнать несогласие «украинцев» с проведением на территории Украины голосования «за президента Московии». Как считает Тягнибок, допущение голосования несовместимо со «здравым смыслом и государственной моралью».