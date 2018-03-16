Москва, 17 марта, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что одним из мотивов обвинений Великобритании в адрес России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля может быть необходимость отвлечения вниманияоттяжёлой ситуации на переговорах о Brexit. Об этом он заявил 16 марта в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Думая о том, какой же мотив всё-таки у британского правительства, правительства консерваторов (это уже прозвучало косвенно в комментариях многих обозревателей западных СМИ), наверное, понятно, что Лондон оказался в очень тяжёлой ситуации на переговорах с ЕС по Brexit», — сказал российский министр.

Лавров констатировал, что популярность действующего правительства Великобритании «стремится вниз».» О том, что не удаётся вырвать из Брюсселя то, что они обещали своему народу, своим избирателям, это известно общественному мнению Великобритании. А такой ход с организацией провокации вокруг Сергея Скрипаля отвлекает внимание», — отметил он.

Ещё одной причиной ужесточения политики Лондона по отношению к Москве, по мнению Лаврова является «их желание, чтобы о них не забыли, их желание лидировать».

«В данном случае была выбрана «поляна» русофобии потому что, наверное, других площадок, где Британия могла бы осмысленно лидировать, становится все меньше и меньше», — заявил глава МИД России.

При этом Лавров ещё раз подтвердил, что российская сторона открыта к диалогу. «Мы заявили об этом в Гааге, в Исполнительном совете ОЗХО, предложив использовать все (а их там немало) возможности, которые предоставляет конвенция для исследования и расследования этого вопроса, мы предлагаем использовать и Конвенцию Совета Европы об оказании помощи по уголовным делам», — сказал он.

Напомним, власти Великобритании объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов после того, как обвинили Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В МИД России сообщили, что ответные меры уже выработаны Москвой и в ближайшее время будут доведены до сведения Лондона.