Россия вооружает Ливан и призывает Британию к ответу: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 марта, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Низкосортная политика: Москва призывает Британию к ответу;
- «Из России с дисконтом»: Ливан получит часть военной продукции безвозмездно;
- В ожидании решения: Киев готов к разрыву экономических отношений с Россией;
- Под пристальным вниманием: какие регионы вызывают озабоченность у ЦИК России;
- Результата нет: в Госдуму внесён законопроект об отмене ЕГЭ.