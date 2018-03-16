Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Уровень заработной платы в российском здравоохранении будет зависеть от состояния дел в экономике, и с ее ростом он также продолжит увеличиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 16 марта в Петербурге на встрече с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с медицинским сообществом

Глава государства напомнил, что значительное увеличение зарплат медикам в последние годы было напрямую связано с майскими (2012 года) указами президента РФ. Уровень заработной платы в сфере здравоохранения являлся одной из важнейших составляющих этих указов.

«Как вы помните, речь шла о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю проблемы с совместительством, знаю, что не все еще сделано, но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное», — сказал Владимир Путин.

По его мнению, если бы в тех указах не была жестко зафиксирована планка зарплат медиков, их зависимость от средних зарплат в экономике того или иного региона, то роста зарплат просто бы не было. «Потому что когда нет ясного ориентира и четкого указания по поводу того, что мы должны достичь, то это идет в общем ключе. Как правило, на такие вещи не обращается особого внимания», — сказал президент.

«В этой связи хотел бы сказать и подчеркнуть, что по мере роста уровня заработной платы в экономиках вообще региональных, конечно, правительство будет стремиться к тому, чтобы достигнутый уровень не снижался, а наоборот только шел по восходящей. Это для начала», — заявил Владимир Путин.

В ходе беседы с представителями медицинского сообщества глава российского государства сообщил о том, что новое издание указов 2012 года будет подготовлено «исходя из того, что сделано, исходя из задач, которые возникают сегодня».

Путин напомнил о своих новых поручениях правительству и администрации президента и сообщил, что «начнется подготовка конкретных указов по направлениям деятельности, по отраслям, в том числе и по здравоохранению, по медицине».