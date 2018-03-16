Москва, 16 марта, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала регионы, которые будут находиться под пристальным вниманием ведомства. Всего их десять.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Повышенное внимание будет уделено Московской, Ленинградской, Ростовской, Челябинской и Кемеровской областям, Санкт-Петербургу, Чувашии, Ставропольскому краю, Мордовии и Марий Эл, сообщает Мир24. Отмечается, что из данных регионов поступают обращения, которые у ЦИК России «вызывают озабоченность».

Напомним, ранее Элла Памфилова заявляла, что в ходе избирательной кампании по выборам президента РФ поступило 380 жалоб, из них 150 в письменной форме. В том числе из Москвы — 56, Московской области — 35, Санкт-Петербурга — 38, Челябинской области — 17, Чувашии — 14, Тульской области — 13, Ставропольского края — 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 15 марта в ЦИК поступило более 143 тыс. обращений, включая устные, из которых 96% носят информационно-справочный характер. В ведомство также поступило 5,5 тыс. обращений о нарушениях, из них свыше 470 касаются применения административного ресурса.

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Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента страны.