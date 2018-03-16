Десять регионов попадут на выборах под особое внимание ЦИК России
Москва, 16 марта, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала регионы, которые будут находиться под пристальным вниманием ведомства. Всего их десять.
Повышенное внимание будет уделено Московской, Ленинградской, Ростовской, Челябинской и Кемеровской областям, Санкт-Петербургу, Чувашии, Ставропольскому краю, Мордовии и Марий Эл, сообщает Мир24. Отмечается, что из данных регионов поступают обращения, которые у ЦИК России «вызывают озабоченность».
Напомним, ранее Элла Памфилова заявляла, что в ходе избирательной кампании по выборам президента РФ поступило 380 жалоб, из них 150 в письменной форме. В том числе из Москвы — 56, Московской области — 35, Санкт-Петербурга — 38, Челябинской области — 17, Чувашии — 14, Тульской области — 13, Ставропольского края — 10.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 15 марта в ЦИК поступило более 143 тыс. обращений, включая устные, из которых 96% носят информационно-справочный характер. В ведомство также поступило 5,5 тыс. обращений о нарушениях, из них свыше 470 касаются применения административного ресурса.
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Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента страны.