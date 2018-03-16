Нижний Новгород, 17 марта, 2018, 01:00 — ИА Регнум. В Нижегородской области и Татарии в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года будет работать больше всего комплексов электронного голосования (КЭГ) — 132 и 149 соответственно. Ставку на прозрачность в ходе голосования будут делать во всех регионах Приволжского федерального округа — в них в целом комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут оснащены 1 919 участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы

Больше всего участков в ПФО оснащены КОИБ в Саратовской области — 276, Самарской — 226 и Башкирии — 219. Далее идут Пермский край — 208 участков, оснащённых комплексом, Ульяновская область — 140, Удмуртия — 130, Чувашия — 125, Кировская область — 118, Оренбургская область — 114, Пензенская область — 107, Нижегородская область — 104. Меньше всего таких участков в Татарии и Марий Эл — по 42, а также Мордовии — 63.

«Всего для голосования на предстоящих 18 марта выборах изготовлено 2 935 867 бюллетеней, 98 200 из которых предназначены для голосования с использованием КОИБ — комплексов обработки избирательных бюллетеней», — отмечается на сайте ЦИК Татарии.

Напомним, КОИБ представляет собой «электронную урну» со сканером для ввода бюллетеней и за один раз она принимает лишь по одному. С помощью сканера определяется к какой участковой комиссии принадлежит бюллетень и чужой в ней учтён не будет. Эксперты отмечают, что с помощью хакерского взлома изменить результаты голосования также невозможно, так как комплекс не имеет доступа в Интернет.

Стоит отметить, что для некоторых регионов ПФО, например, Татарии использование инновационных избирательных инструментов далеко не новое веяние. В 2014 году на выборах депутатов Госсовета РТ на 167 участках из 2814 были установлены комплексы электронного голосования.

Отметим, впервые в стране был также произведён массовый монтаж систем видеонаблюдения на избирательных участках в регионах. Во время визита в Нижегородскую области 12 марта 2018 года член ЦИК РФ Антон Лопатин отметил, что 80% избирателей будут голосовать на участках, где есть видеокамеры. В стране соответствующими системами было оборудовано свыше 46 тыс. участков.

«Замечаний к технологическому оснащению нет, и мы надеемся, что выборы пройдут на высоком организационном уровне», — отметил Лопатин.