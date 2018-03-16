Москва, 16 марта, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Проверку качества выпускаемой российскими предприятиями молочной продукции — молока, сливочного масла и творога — выполнят федеральные чиновники и представители ведомств, сообщает 16 марта РБК со ссылкой на собственные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Мероприятия организованы под эгидой «открытого правительства» через ведомства Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича. В ходе проверки специалисты намерены закупить образцы продукции в рознице, а затем направить их для исследования в лабораториях. Таким путем в Правительстве РФ намерены получить информацию о реальной доле фальсификата на рынке.

Отмечается, что проверка будет проходить до 26 марта.

Организацией проверки в Правительстве занимается министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. По словам источников, ему поручено утвердить программу проверки и предоставить ее результаты в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности.

«Сейчас на площадке «открытого правительства» проходит обсуждение контроля качества молочной продукции, проходят исследования, в том числе с целью выявления типовых несоответствий продукции обязательным требованиям», — сообщил источник в ведомстве.

Добавим, 13 марта Дворкович сообщил, что в России наблюдается дефицит молока собственного производства, поэтому животноводство станет приоритетным направлением в сельском хозяйстве.