Москва, 16 марта, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение штрафов за нарушения на железнодорожных переездах, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Железнодорожный переезд

Речь идет об остановке или стоянке на железнодорожном переезде — штраф вырастет с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

По оперативным данным МВД России, в 2016 году выявлено 80 379 нарушений правил пересечения железнодорожных переездов. При этом, указали авторы, общий ущерб за 2016 год для владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта составил 5,9 млрд рублей.

Правительству представляется, что «предложенные меры административно-правового воздействия позволят изменить к лучшему положение дел в сфере безопасности движения через железнодорожные пути».