Москва, 16 марта, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Последствия для Украины после выхода страны из СНГ и денонсации договора о дружбе объяснил 16 марта постоянный представитель РФ при Содружестве Андрей Шведов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, сотрудничество в СНГ обеспечивает взаимодействие между странами в многосторонних проектах. Например, общими усилиями в Содружестве выработаны механизмы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, оказания скорой медицинской помощи. При выходе из СНГ граждане Украины лишатся перечисленных преимуществ.

Немаловажную роль, отмечает постпред, играет экономическая составляющая соглашений. В настоящее время для входящих в СНГ стран действуют благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.

«Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции», — объяснил Шведов в интервью «Известиям».

В свою очередь, партнеры по СНГ заинтересованы в том, чтобы на Украине установился мир и началось экономическое развитие. Указанная тема является одной из важных при обсуждении сотрудничества между странами на площадке Содружества.

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Напомним, о готовности выйти из СНГ ранее сообщал глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления в Верховной раде. По его словам, соответствующие документы о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией уже подготовлены, а окончательное слово будет за президентом Петром Порошенко.