Пекин, 16 марта, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple приостановила на две недели выпуск iPhone 8 Plus на своем заводе в китайском Куньшане из-за использования водонепроницаемых компонентов от производителя, не сертифицированного компанией. Об этом сообщает тайваньская газета Commercial Times.

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По данным издания, Apple выявила нарушения у китайской корпорации Wistron, производящей каждый пятый iPhone 8 Plus на одном из своих заводов в Куньшане. Производством остальных смартфонов занимается Foxconn.

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Американская корпорация расследует случаи применения водонепроницаемых компонентов от не сертифицированного Apple поставщика. Пока речь идет о приостановке на две недели.

Отмечается, что в Wistron пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Кроме того, акции компании во время открытия торгов снизились в цене более чем на 5%.

Напомним, ранее специалисты из аналитической компании Asymco подсчитали средний срок использования устройств Apple.

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