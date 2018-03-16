Москва, 16 марта, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebоok прокомментировала высказывание британского министра обороны Гэвина Уильямсона, который ранее призвал РФ «заткнуться».

Американский плакат «Новая Великая Китайская стена»

По ее словам, Лондон скрывает использование на своей территории химического оружия, поэтому «партнеры» нервничают и выступают с резкими заявлениями в адрес Москвы.

«А что еще может сказать министр обороны страны (Гэвин Уильямсон), которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? — пишет Захарова. — Лондону есть что скрывать (по делу Скрипаля)».

Напомним, 15 марта глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время выступления в Бристоле заявил, что России следует «отойти» и «заткнуться». Так высокопоставленный военный прокомментировал ответные меры Кремля в отношении Лондона на высылку российских дипломатов вокруг дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Они подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества.

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