МИД РФ о деле Скрипаля: «Лондону есть что скрывать»
Москва, 16 марта, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebоok прокомментировала высказывание британского министра обороны Гэвина Уильямсона, который ранее призвал РФ «заткнуться».
По ее словам, Лондон скрывает использование на своей территории химического оружия, поэтому «партнеры» нервничают и выступают с резкими заявлениями в адрес Москвы.
«А что еще может сказать министр обороны страны (Гэвин Уильямсон), которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? — пишет Захарова. — Лондону есть что скрывать (по делу Скрипаля)».
Напомним, 15 марта глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время выступления в Бристоле заявил, что России следует «отойти» и «заткнуться». Так высокопоставленный военный прокомментировал ответные меры Кремля в отношении Лондона на высылку российских дипломатов вокруг дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Они подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества.
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