Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Москва, 16 марта, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Инцидент на форуме «Россия — страна возможностей» с падением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова попал на видео.

Лавров, поднимаясь на сцену перед лекцией «Мир: возможности для России», оступился и упал. Через несколько секунд он уже сидел в кресле и шутил:

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».

Напомним, форум «Россия — страна возможностей» открылся в Москве 13 марта и сегодня, 16 марта, завершит свою работу.

В работе форума приняли участие почти шесть с половиной тысяч человек — финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Проектная платформа «Россия — страна возможностей» создана по поручению российского президента Владимира Путина с целью организовать работу прозрачных и эффективных социальных лифтов для молодежи.

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