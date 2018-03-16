«Видите как? Споткнулся». Лавров пошутил по поводу своего падения — видео
Москва, 16 марта, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Инцидент на форуме «Россия — страна возможностей» с падением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова попал на видео.
Лавров, поднимаясь на сцену перед лекцией «Мир: возможности для России», оступился и упал. Через несколько секунд он уже сидел в кресле и шутил:
«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».
Напомним, форум «Россия — страна возможностей» открылся в Москве 13 марта и сегодня, 16 марта, завершит свою работу.
В работе форума приняли участие почти шесть с половиной тысяч человек — финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Проектная платформа «Россия — страна возможностей» создана по поручению российского президента Владимира Путина с целью организовать работу прозрачных и эффективных социальных лифтов для молодежи.
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