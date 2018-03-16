Пекин, 16 марта, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Высший политический советник Поднебесной Ван Ян, избранный ранее на свой пост, призвал новое руководство Всекитайского Комитета Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК) продолжит дело консультативного органа под руководством ЦК КПК, сообщает 15 марта агентство «Синьхуа».

Флаг Китая

Ван, избранный председателем НПКСК 13-го созыва, призвал совет придерживать верного политического курса и добросовестно исполнять свои обязанности, поддерживая демократию и формируя тесные связи с людьми.

Ван сделал свои заявления на первой встрече председателей ВК НПКСК 13-го созыва, которая последовала сразу после его избрания на пост 15 марта. Помимо него, на ежегодной сессии политического консультативного органа также были избраны еще 24 его вице-председателя.

Первое заседание Постоянного комитета Всекитайского комитета НПКСК также открылось 15 марта и завершится 16 марта.

Напомним, что НПКСК является ключевым консультативным органом страны, представители которого являются членами восьми некоммунистических партий Китая, состоящих преимущественно из научной, творческой и технической интеллигенции разной политической направленности, действующих в русле генеральной линии КПК.