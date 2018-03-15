Париж, 16 марта, 2018, 00:58 — ИА Регнум. 15 марта на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2017/18 между командами «Лион» и ЦСКА. Матч завершился минимальной победой «армейцев» со счетом 3:2.

Футбольный мяч

На 39-й минуте матча атакующий полузащитник сборной России Александр Головин открыл счет потрясающим ударом в дальнюю «девятку» — 0:1. В начале второго тайма Максвелл Корне сравнял счет после ассиста Ферри — 1:1. В следующей же атаке скоростной форвард Ахмед Муса забил свой первый гол в сезоне за ЦСКА и вывел команду вперед — 1:2. Ассист на свой счет записал Кирилл Набабкин. Через 5 минут Понтус Вернблум забил 5-й мяч в сезоне, замкнув прострел Константина Кучаева — 1:3. На 71-й минуте форвард сборной Доминиканской Республики Мариано Диас сократил отставание в счете, но было уже поздно — 2:3.

Статистика матча («Лион» / «ЦСКА»)

Удары 13/11

Удары в створ 9/4

Владение 52%/48%

Фолы 11/12

ЦСКА прошел в ¼ финала Лиги Европы, одержав победу в невероятно драматичном двухматчевом противостоянии, благодаря большему количеству голов, забитых на выезде (0:1, 2:3).

Составы на матч:

«Лион»: Лопес, Дьякаби, Марсело, Марсал, Тете, Ферри, Н’Домбеле, Тусар, Диас, Депай, Корне.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Дзагоев, Набабкин, Головин, Натхо, Кучаев, Вернблум, Муса.

Главный арбитр матча: Бобби Мэдден.

Предупреждения: Набабкин — 13, Муса — 36, Диас — 78.

Голы: Головин 39 — 0:1, Корне 58 — 1:1, Муса 60 — 1:2, Вернблум 65 — 1:3, Диас 71 — 2:3.