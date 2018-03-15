София, 16 марта, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Болгария поддерживает действия Великобритании, обвинившей Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила министр иностранных дел республики Екатерина Захариева в своём микроблоге в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

«Болгария остаётся со своим союзником Великобританией. Применение любых токсичных химических веществ является незаконным и должно быть осуждено самым решительным образом», — написала глава МИД Болгарии на английском языке.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 5 марта в британском городе Солсбери. Власти Соединённого Королевства заявили, что отравление было совершено с использованием нервно-паралитического газа «Новичок», разработанного советскими военными, что якобы указывает на причастность России к произошедшему.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских-дипломатов и прекращении всех контактов с Россией на высшем уровне.

Никаких доказательств причастности России британской стороной до настоящего времени представлено не было. Лондон также отказывается предоставить Москве образцы вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль.