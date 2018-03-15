Москва, 15 марта, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России готовит дела в отношении трёх московских аэропортов из-за недостаточного, по мнению ведомства, исполнения требования о расширении таксомоторного парка. Об этом 15 марта сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

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«Мы, фактически, находимся в стадии возбуждения дела. Мы считаем, что та работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, недостаточна и является профанацией тех договорённостей, которые были достигнуты», — приводит его словам агентство «Москва».

Игорь Артемьев уточнил, что дела планируется возбудить в отношении аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря минувшего года антимонопольная служба предписала столичным аэропортам расширить количество таксомоторных компаний, которые имеют право подъезда к первой линии — перронам и выходам из аэропортов.

В ФАС потребовали решить данный вопрос уже в январе, пригрозив, что в противном случае воздушным гаваням придётся выплатить серьёзные штрафы.

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