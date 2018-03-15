Вашингтон, 15 марта, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Россия помогает режиму Асада бомбить невинных людей, но не трогает в Сирии террористов, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила 15 марта пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

«Россия и Сирия партнеры. Россия помогает режиму Асада. Ситуация в Восточной Гуте похожа на то, что мы видели в других местах во время гражданской войны. Россия соглашается на прекращение огня, но поддерживает режим, который продолжает бомбить невинных гражданских лиц. Россия поддерживает режим Асада, не преследует связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов в Сирии», — заявила Дана Уайт.

По ее словам, Россия несет ответственность за «зверства» Асада и «резню» в Восточной Гуте. Кроме того, Уайт снова потребовала от России обеспечить свободный доступ в Восточную Гуту.

«Россия может остановить гибель мирных людей в Сирии и вместо этого ведет двойную игру, усугубляя гибель людей. Русские сделали осознанный выбор не ограничивать режим Асада. Поэтому резня в Восточной Гуте продолжается. Россия морально ответственна и способствует зверствам Асада. Мы призываем Россию заставить режим прекратить убивать невинных сирийцев и позволить доступ гуманитарной помощи людям в Восточной Гуте и других удаленных районах», — сказала Уайт.

Напомним, представители администрации США начали обращать свое внимание на ситуацию в Восточной Гуте только после того, как сирийская армия добилась заметных успехов в операции по освобождению этого пригорода Дамаска от захвативших его террористов.

Из Восточной Гуты террористы регулярно обстреливали жилые кварталы Дамаска, но на это никто в Вашингтоне не обращал внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 марта сирийские войска взяли под контроль более 50% Восточной Гуты и расчленили оборону боевиков на несколько изолированных частей.