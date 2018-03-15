Рига, 15 марта, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Объемы железнодорожных грузовых перевозок в Латвии за январь-февраль 2018 года составили 7,822 млн, что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня, 15 марта, сообщило The Baltic Course со ссылкой на министерство сообщения Латвии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Согласно данным, сокращение показателей связано со снижением объемов международных перевозок — падение составило 16,1% до 7,6 млн тонн. Внутренние перевозки, в свою очередь, показали рост — на 9,3% до 222,3 тысяч тонн.

Одной из причин падения стало решение LatRailNet повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой, включая грузоперевозки. Также снижение показателей вызвано сокращением поставок российских грузов в порты Прибалтики. До 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Также отрицательная динамика наблюдается и по автоперевозкам. Падение объема транзитных грузов за первые два месяца 2018 года составило 15,9% до 7,058 млн тонн, объема импортных грузов — на 17,4% до 492,1 тысяч тонн, экспортных грузов — на 29,7% до 50,2 тысяч тонн.

Снижение наблюдается в том числе по объемам транзитных грузов через порты — за указанный период было перевезено 6,203 млн тонн, что на 21% ниже, чем годом ранее. Сухопутный транзит через территорию Латвии вырос на 58,2% и составил 854,6 тысяч тонн.

В 2017 году железнодорожные перевозки в Латвии уменьшились на 8,4% по сравнению с 2016 годом и составили 43,792 млн тонн, в январе и феврале было перевезено 9,264 млн тонн грузов.